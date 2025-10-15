El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando un ligero frescor. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los pozoblanqueños. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 21 grados a las 22:00 horas, lo que sugiere que la velada será templada y agradable.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a un ambiente confortable, haciendo de este 15 de octubre un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.