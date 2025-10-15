El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan poco nubosas, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 58%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la nubosidad, ya que se prevén nubes altas que cubrirán parcialmente el cielo. A pesar de esta variación en el estado del cielo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, aportarán una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:43. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas y cielos despejados. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento suave harán que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de una cena al aire libre. La combinación de estos factores climáticos promete un día agradable para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.