El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esto podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del noreste y oeste en las horas centrales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que hacia la tarde se incrementará la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvia.

La temperatura comenzará a descender por la noche, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un ocaso a las 19:46, que promete ser un espectáculo visual, aunque la bruma podría atenuar un poco la visibilidad.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo cálido y seco, con un aumento gradual de la nubosidad a lo largo de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas del día.

