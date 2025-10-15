El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 68%, aumentando ligeramente hasta un 79% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 29°C y un cielo que se mantendrá despejado o poco nuboso, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día sin preocuparse por la lluvia. La combinación de calor, baja probabilidad de precipitaciones y un viento moderado hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.