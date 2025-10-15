El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la presencia de nubes altas en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se aconseja tener precaución ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:44. La noche será tranquila, con temperaturas frescas y una brisa suave que hará que la velada sea placentera.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará un toque de frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.