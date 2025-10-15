El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la comodidad del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que se presenten condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 19:41. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.