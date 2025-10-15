El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 82% al amanecer y que llegarán al 100% en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar condiciones de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la bruma se disipará, dando paso a un día más despejado, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado con algunas nubes altas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, alta humedad y vientos moderados del sur. Aunque la niebla puede ser un factor en las primeras horas, se espera que el día se desarrolle sin lluvias, ofreciendo un ambiente propicio para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.