El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 04:00.
A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a descender un poco más, llegando a 17 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 27 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé que la temperatura oscile entre 25 y 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se mantendrán alrededor del 41% al 45%, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso será a las 19:38, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado, cálido y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.
