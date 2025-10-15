El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 72% por la mañana y descenderá hasta un 29% en la tarde, lo que proporcionará una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento, predominantemente del este y noreste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es un punto a favor para quienes planean desplazamientos o actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El ocaso se producirá a las 19:44, marcando el final de un día cálido y agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.