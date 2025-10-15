El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta los 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 29 grados a las 15:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 25 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% entre las 05:00 y las 07:00 horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque la humedad irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 36% hacia las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La visibilidad será buena a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro a pesar de la presencia de nubes. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente agradables, con el sol saliendo a las 08:32 y poniéndose a las 19:47, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las altas temperaturas. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad contribuirán a que sea un día placentero para los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.