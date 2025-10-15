El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, pero sin previsión de precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco.

La temperatura irá variando a lo largo del día, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% a la medianoche y descenderá hasta un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los datos indican que no se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá presentando nubes altas, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.