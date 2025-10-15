El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 3 de la mañana, cuando la temperatura descenderá a 17 grados. Este patrón de cielo poco nuboso se mantendrá hasta las 6 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. La humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 33% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Este aumento en la velocidad del viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 67% hacia la noche, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El ocaso se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo pintado de tonos anaranjados y rosados. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 19 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.