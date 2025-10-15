El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 17 grados a las 04:00 y 05:00 horas.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 03:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La humedad relativa será variable, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% a las 08:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. La tarde se presentará cálida, con cielos que se tornarán más nublados, pero sin riesgo de lluvia. La temperatura máxima se espera que llegue a los 32 grados a las 17:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

El viento será ligero, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a que la sensación de calor no sea excesiva, haciendo que el tiempo sea más llevadero. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h.

El ocaso se producirá a las 19:44 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, alcanzando los 27 grados a las 20:00 horas. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.