El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a las 02:00 y 19 grados a las 03:00. La humedad relativa en estas horas oscila entre el 41% y el 50%, lo que indica un ambiente relativamente seco.

A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 18 grados a las 05:00 y 17 grados a las 06:00. La humedad aumentará, llegando a un 69% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a partir de las 07:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque sin riesgo de precipitación, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en 0% durante todo el día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 27 grados a las 15:00 y llegando a un máximo de 28 grados a las 16:00 y 17:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 25% a las 17:00, lo que generará un ambiente más cálido y seco. El viento, que soplará principalmente del este y noreste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo a 5 km/h por la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 21:00 y 22 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:36. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.