El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana y bajará hasta un 52% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 70% al final de la jornada.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves del norte a 2 km/h, aumentando gradualmente en intensidad. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur a velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, con rachas que podrían llegar a los 21 km/h.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla en las primeras horas del día, especialmente entre las 3:00 y las 9:00, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla se disipará, permitiendo una mejor visibilidad y condiciones más agradables para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.