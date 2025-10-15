El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 31 grados.

El cielo se presentará mayormente despejado, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 36% por la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la tarde y bajando a 22 grados al caer el sol. La puesta de sol se producirá a las 19:47, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los vientos suaves y las condiciones estables contribuirán a un ambiente placentero durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.