El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 49%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 11 de la noche.
El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12 y las 3 de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas.
A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:37, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de la noche sin necesidad de abrigarse demasiado.
En resumen, el día en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Córdoba CF suma su segunda victoria consecutiva
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores