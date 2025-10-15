El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 49%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 11 de la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12 y las 3 de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:37, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de la noche sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el día en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.