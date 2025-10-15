El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque las nubes altas continuarán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta media mañana. Esto contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 46% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, aunque la presencia de nubes puede hacer que la luz solar sea menos intensa.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y alta humedad. La niebla matutina y el viento suave serán características destacadas de la jornada, ofreciendo un tiempo otoñal típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.