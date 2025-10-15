El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo esta tendencia durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 15:00 y un máximo de 31 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 81% a la medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 37% hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 14 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.