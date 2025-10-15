El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a las 20°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para las actividades matutinas.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31°C en las horas centrales. Este incremento se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, irá cubriéndose gradualmente con nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. Es recomendable que quienes planeen salir durante las horas más cálidas se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 24 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas pico. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, hoy en Écija se prevé un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.