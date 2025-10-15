El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a las 20°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para las actividades matutinas.
A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31°C en las horas centrales. Este incremento se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, irá cubriéndose gradualmente con nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. Es recomendable que quienes planeen salir durante las horas más cálidas se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 24 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas pico. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.
En resumen, hoy en Écija se prevé un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas semanas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.
