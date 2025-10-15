El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 30 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Coria del Río durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa durante las horas pico.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h, predominando del sur y suroeste en las primeras horas, y cambiando a direcciones del oeste y noroeste a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 23 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá mayormente nublado, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.