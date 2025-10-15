El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 17 grados durante las horas siguientes.

A partir de las 4 de la madrugada, el cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre sin obstáculos. Las temperaturas continuarán en descenso, llegando a los 16 grados a las 4 y 5 de la madrugada. Sin embargo, a medida que se acerque el mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 29 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 34% hacia las 4 de la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, hará que la tarde sea cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 9 de la noche. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Córdoba durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.