El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% al amanecer y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas comiencen a subir. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 38% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Castilleja de la Cuesta disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero mantendrá su intensidad, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más calurosas.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso será a las 19:47, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día cálido y nublado, con alta humedad y sin precipitaciones. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.