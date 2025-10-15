El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se registrarán nubes altas que se mantendrán hasta la noche, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la localidad.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable sin incomodidades significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 20:00 horas. La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana, pero se espera que esta se disipe a medida que avance el día, permitiendo una mejor visibilidad por la tarde.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.