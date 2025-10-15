El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A partir de las 7 de la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1:00 y 19 grados a las 2:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 15:00 y un máximo de 30 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 68% a la medianoche y aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% a las 15:00 y un 60% a las 22:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, con ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 31 km/h a las 21:00, con dirección predominantemente del sur y suroeste.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para paseos y actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.