El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, la temperatura se elevará, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. Sin embargo, es importante recordar que la alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más pesado, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe nublado. La temperatura mínima podría situarse en torno a los 17 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día cálido y húmedo en Camas. En resumen, el tiempo de hoy será mayormente nublado, cálido y seco, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.