El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados a las 15:00 horas, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% a las 15:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mitigada por la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 52% a las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana contarán con vientos del este a 4 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h a la 01:00. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más cálidas. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:40. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 23:00, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.