El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose alrededor de los 24°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 4 a 6 km/h en la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las áreas más abiertas. Durante la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur, manteniendo su intensidad, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y un viento moderado que contribuirá a un ambiente agradable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.