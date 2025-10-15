El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Predominará el viento del sur y sureste, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas. Las rachas más fuertes se sentirán hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en las horas centrales y un ambiente húmedo. Sin posibilidad de lluvias, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja estar preparado para las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.