El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de pocas nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se eleven hasta alcanzar un máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 58%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos de dirección predominantemente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:37.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.