El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, manteniendo un ambiente agradable y luminoso. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Las temperaturas matutinas serán frescas, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se notará un aumento gradual en la temperatura, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo hasta un 27% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad baje a 6 km/h.

No se prevén precipitaciones en Baeza durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la belleza de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.