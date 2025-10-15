El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 36%, lo que generará un ambiente cálido pero soportable. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:40. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 44% hacia la noche, pero sin llegar a incomodar.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del norte harán que la jornada sea placentera, permitiendo a los baenenses disfrutar de un día otoñal perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.