El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados durante la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 70% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.
A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando los 19 grados a media tarde. La humedad también experimentará un ligero aumento, llegando a un 81% en las horas centrales del día.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo una velocidad moderada. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del aumento de la temperatura que se espera alcanzar un máximo de 30 grados hacia las 16:00 horas.
Durante la tarde, el cielo se cubrirá progresivamente con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 27 grados a las 20:00 horas, y se espera que continúe bajando hasta los 24 grados hacia el final de la jornada.
La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La temperatura mínima se situará en torno a los 22 grados, con una humedad relativa que podría aumentar hasta el 66%. El viento, que durante la noche soplará desde el suroeste, será más suave, con velocidades que rondarán los 7 km/h.
En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y una brisa suave, ideal para actividades al aire libre. Sin duda, será un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.
