El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 68%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de las 7 de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto a la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:38. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

Es importante destacar que no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. La estabilidad del tiempo permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de un día agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de temperaturas suaves, cielos despejados y vientos ligeros promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.