El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la niebla también hará su aparición, especialmente en las horas de la madrugada y la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto, combinado con la niebla, podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco, aunque la presencia de nubes altas y niebla puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas en la tarde, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco por la mañana y cálido por la tarde, con precaución ante la niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.