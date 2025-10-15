El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la niebla se disipará, pero las nubes altas persistirán, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 20 grados a media mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura suba hasta los 28 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del sur y sureste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas cálidas y una alta humedad, con vientos moderados que aportarán algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.