El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 24 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados , lo que podría generar una sensación de calor moderado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando niveles cercanos al 100% durante la madrugada y las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en general, el viento será ligero y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto de nubes altas, pero sin indicios de tormentas o lluvias.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 19:46, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, La Algaba experimentará un día cálido y nublado, ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.