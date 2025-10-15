El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 65% al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que cause molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, con valores que rondarán los 17 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 19:38. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será predominantemente soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.