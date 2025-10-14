El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 14 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un espléndido sol que se elevará en el horizonte a las 08:29. A lo largo de la jornada, la ausencia de nubosidad será la constante, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta los 17 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 28 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 67% y alcanzando un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin interrupciones, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el 14 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar del tiempo primaveral que caracteriza a esta época del año en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.