El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 80% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 95% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 41% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, el viento se tornará más constante, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 30 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 29 grados a las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a 22 grados hacia las 23:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.