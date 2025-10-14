El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 12:00, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 25 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzando con un 60% a la medianoche, la humedad irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 19:00. Esta reducción en la humedad, combinada con las temperaturas cálidas, creará un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todas las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de paseos o eventos al aire libre.

El viento, aunque presente, será moderado. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie, comenzando del sur y sureste por la mañana y pasando a noreste y este hacia la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 24 km/h en las horas centrales del día, pero se mantendrán en niveles cómodos para la mayoría de las actividades.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de octubre.

