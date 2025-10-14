El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, especialmente en las zonas más abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:48. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a última hora, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo para las actividades nocturnas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello.

En resumen, el día en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un buen momento para aprovechar el tiempo y realizar actividades que permitan disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.