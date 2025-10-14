El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados a las 03:00 y 04:00, alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre las 05:00 y las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 34% hacia las 20:00 horas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 08:30, y el ocaso será a las 19:48, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.