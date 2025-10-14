El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados entre las 3 y las 4 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sea más intenso en las primeras horas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:48. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.