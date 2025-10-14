El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Puente Genil se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 69% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. Las condiciones meteorológicas de hoy son perfectas para disfrutar de la belleza de Puente Genil, ya sea en sus parques, plazas o en cualquier rincón que invite a disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.