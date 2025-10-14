El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 18 grados, lo que permitirá un ambiente templado y cómodo para las actividades nocturnas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esta variación en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero durante el día, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando del norte y noroeste. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, actividades deportivas o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores de la zona, quienes podrán continuar con sus labores sin preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 08:23, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:41, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias, perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.