El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 26 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 59% y el 76% durante las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 15:00 horas, se prevé que el viento sople del norte, con rachas que podrían llegar a los 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por la ciudad.

La puesta de sol está programada para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con temperaturas agradables. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado harán que sea un día ideal para disfrutar al aire libre, ya sea en actividades familiares, paseos o simplemente relajándose en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.