El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 100% hasta las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste en la mañana y cambiando a direcciones como el este y el sur a lo largo de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas, especialmente en la zona de la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:45 horas. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que caracterizará a Palma del Río en esta jornada de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.