El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo permanezca en condiciones de "despejado", lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 76% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o eventos al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento variará, pero en general, se mantendrá en el sector sur y sureste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos familiares, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol está programada para las 08:30, y el ocaso será a las 19:48, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza de Los Palacios y Villafranca, ya sea explorando la naturaleza, visitando amigos o simplemente relajándose en casa con las ventanas abiertas para aprovechar la brisa fresca.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. ¡Aprovecha al máximo este hermoso día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.