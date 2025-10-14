El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más altas. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la belleza natural de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.